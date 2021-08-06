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Прокуратура Алтайского края договорилась о сотрудничестве с омбудсменом Лариным

Это соглашение – серьёзный шаг, который позволит органам прокуратуры более оперативно решать многие проблемы

6 августа 2021, 21:58, Ирина Киселева

Прокурор Алтайского края Антон Герман и уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин договорились о сотрудничестве в сфере защиты прав, свобод человека. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, взаимодействие позволит организовать более эффективную и оперативную работу.

В частности, планируется обмен информацией о нарушении прав граждан, проведение совместных приёмов жителей региона по вопросам защиты их законных интересов, организация научно-практических конференций, семинаров.

Всё это даст возможность быстрее реагировать и принимать меры по восстановлению закона прав граждан в регионе, отметил Антон Герман.

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