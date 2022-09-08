Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом

Прокуратура направила в суд иск о признании блокады Ленинграда геноцидом. Как сообщает газета «Ведомости», в Генпрокуратуре сообщили, что перед подачей иска сотрудники ведомства вместе с профильными специалистами изучили архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Отмечается, что признание этих действий фашистских войск геноцидом и военным преступлением позволит защитить права блокадников и их потомков, а также довести информацию об этих событиях до мирового сообщества.

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Напомним, что блокада Ленинграда длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. С 12 сентября город снабжался по «Дороге жизни», которая проходила по Ладожскому озеру. По разным оценкам, за эти годы в городе умерли от 600 тысяч до 1,5 млн человек — при этом только 3% из них погибли от бомбёжек и артобстрелов, остальные 97% — от голода.