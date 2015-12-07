Прокуратура пришла с проверкой в редакцию телеканала "Дождь"
Телеканал "Дождь" 7 декабря проверили сотрудники прокуратуры на противодействие экстремизму и терроризму.
7 декабря 2015, 17:33
Сотрудники прокуратуры в понедельник, 7 декабря, проверили редакцию телеканала "Дождь" на противодействие экстремизму и терроризму, а также трудовое законодательство. Об этом сообщается на сайте самого телеканала.
К нам пришла прокурорская проверка pic.twitter.com/xVbDoWx3g4— Наталья Синдеева (@Sindeeva) 7 декабря 2015
Как написала генеральный директор телеканала Наталья Синдеева в своем Facebook, также проверили законодательство о лицензировании.
Как пишет "Коммерсант", в требовании прокурора сказано, что генеральному директору необходимо незамедлительно представить целый ряд документов: договор аренды помещения, штатное расписание, список сотрудников и трудовые договоры, письмо Госкомстата о присвоении кодов предприятию, приказы о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда, документы о первичных медосмотрах сотрудников и другие документы.
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