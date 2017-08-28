Прокуратура требует с экс-мэра Владивостока 614 миллионов рублей

Прокуратура заявила иск на 614 миллионов рублей к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву и другим фигурантам дела о коррупции, сообщает РИА "Новости".

Пушкарев обвиняется в том, что с 2009 по 2016 год обеспечил приобретение строительных материалов подведомственному администрации города муниципальному унитарному предприятию "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".

Следствие считает, что приобретение стройматериалов происходило за счет финансовых средств, получаемых "Дорогами Владивостока" от горадминистрации по муниципальным контрактам.

За это, по мнению следствия, Пушкарев получил от генерального директора "Востокцемента" взятку на общую сумму более 75 миллионов рублей. Кроме того, отмечается, что такую же сумму он получил при совершении аналогичной операции при покупке строительных материалов для Владивостока.

Пушкарев сообщил в своей декларации за 2016 год, что получил доход в 552 тысячи рублей, тогда как его жена заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год суммы их дохода соответственно составили 1 миллион 160 тысяч и 25 миллионов 100 тысяч рублей.