Прокуратура Украины объявила о раскрытии убийства адвоката Юрия Грабовского

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Главная военная прокуратура Украины завершила расследование убийства адвоката Юрия Грабовского, представлявшего в суде интересы россиянина Александра Александрова. Об этом заявил глава ведомства Анатолий Матиос, передает ТАСС.

При этом Матиос пообещал в течение недели публично предоставить все материалы, которые имеются у следствия по делу об убийстве адвоката. "Я думаю, что в течение недели мы открыто, публично с максимальным предоставлением видео, не фотоматериалов, дадим общую, законченную картину того, что произошло, причин и условий, а самое главное, мотивов убийства Грабовского", - цитирует агентство Матиоса.

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Происшествия Следствие озвучило версии убийства адвоката Грабовского

Ранее, 31 мая, адвокат по делу об убийстве Грабовского Игорь Черезов заявил, что по обвинению в этом преступлении задержали два человека, которые дают признательные показания. По его словам, уже готовы результаты большинства экспертиз, в том числе психиатрическая в отношении обвиняемых.

Напомним, информация об убийстве адвоката появилась 25 марта 2016 года после того, как его тело нашли в лесу в Киевской области. Задержанные в тот же день подозреваемые сознались, что прицепили к руке Грабовского браслет со взрывчаткой, чтобы подавить его сопротивление, а затем отвезли мужчину в лес.

Следствие установило, что адвокат был убит в первых числах марта. Возможными причинами убийства стали профессиональная деятельность убитого, личная неприязнь или корысть преступников.