Прокуратура занялась ситуацией с загрязнением химикатами озера Рица на Алтае
Накануне на поверхности возле берега появилась маслянистая плёнка, происхождение которой установить не удаётся
23 сентября 2022, 22:38
Прокуратура занялась проверкой ситуации на озере Рица, которое в Камне-на-Оби покрылось маслянистой плёнкой. Об этом рассказала администрация Каменского района в комментариях к публикации в группе газеты «Каменские известия» во «ВКонтакте».
«По данному факту Каменская межрайонная прокуратура проводит надзорную проверку. О её результатах сообщим, как только будет что-то известно», — сообщили власти.
Напомним, что накануне неизвестные химикаты попали в озеро Рица неподалёку от Камня-на-Оби. На поверхности возле берега появилась маслянистая плёнка, происхождение которой установить не удаётся.
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