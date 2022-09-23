Прокуратура занялась ситуацией с загрязнением химикатами озера Рица на Алтае

Прокуратура занялась проверкой ситуации на озере Рица, которое в Камне-на-Оби покрылось маслянистой плёнкой. Об этом рассказала администрация Каменского района в комментариях к публикации в группе газеты «Каменские известия» во «ВКонтакте».

«По данному факту Каменская межрайонная прокуратура проводит надзорную проверку. О её результатах сообщим, как только будет что-то известно», — сообщили власти.

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Экология На Алтае залили неизвестной химией озеро Рица

Напомним, что накануне неизвестные химикаты попали в озеро Рица неподалёку от Камня-на-Оби. На поверхности возле берега появилась маслянистая плёнка, происхождение которой установить не удаётся.