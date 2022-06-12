Прокурор Бийска покинул пост по собственному желанию
Его обязанности временно будет исполнять заместитель
12 июня 2022, 15:15, Илья Звягинцев
Прокурор Бийска Эдуард Финк по собственному желанию покинул должность. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
Финк возглавил ведомство в 2019 году и проработал на посту чуть больше двух лет. Причины, по которым он решил уйти со службы, не называются.
Временно исполнять обязанности главы прокуратуры города будет Антон Шернин, заместитель прокурора города.
В ведомстве никак не комментируют уход Финка. Пока неизвестно, кто займет его место на постоянной основе.
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