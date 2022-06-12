Прокурор Бийска покинул пост по собственному желанию

Прокурор Бийска Эдуард Финк по собственному желанию покинул должность. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Финк возглавил ведомство в 2019 году и проработал на посту чуть больше двух лет. Причины, по которым он решил уйти со службы, не называются.

Временно исполнять обязанности главы прокуратуры города будет Антон Шернин, заместитель прокурора города.

В ведомстве никак не комментируют уход Финка. Пока неизвестно, кто займет его место на постоянной основе.