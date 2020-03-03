Прокурор потребовал два года колонии для срочника, избившего Шамсутдинова

Гособвинитель попросил Читинский военный гарнизонный суд назначить два года колонии и штраф 30 тысяч рублей срочнику Руслану Мухатову, который признался в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым и еще семью сослуживцами в войсковой части поселка Горного в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА "Новости".

По приказу сержанта Мухатов заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять физические упражнения и бил их кулаком в боксерской перчатке. Шамсутдинова он однажды пнул, когда тот пошел курить в неположенное время.

Напомним, 25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в воинской части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены и сейчас проходят лечение в московском госпитале.