Пролежавшие больше 100 лет человеческие останки нашли на стройке в Москве

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В Москве на строительной площадке обнаружили человеческие останки, которые пролежали там более века. По данному факту начата проверка, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУСК РФ по столице Юлию Иванову.

Отмечается, что сотрудники строительной компании нашли останки вечером во вторник, 16 мая. Согласно оценке специалистов, давность захоронения превышает сотню лет.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.