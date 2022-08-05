Промышленники и депутаты поздравили Совет руководителей Железнодорожного района Барнаула с 25-летием

В столице Алтайского края прошло торжественное собрание, посвящённое 25-летию Совета руководителей предприятий Железнодорожного района. 4 августа 2022 года в районной администрации собрались члены Совета и приглашённые гости.

Лидеров предприятий и учреждений района наградили почётными грамотами Барнаульской городской Думы, Союза промышленников Алтайского края и благодарностями администрации Железнодорожного района.

Их поздравляли исполнительный директор Союза промышленников Виктор Мещеряков, депутат БГД Кристина Юстус, зампред комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Виктор Подзоров, замглавы администрации Железнодорожного района Ольга Трухина и председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации Железнодорожного района Сергей Швенко.

«Спасибо, что уделяете время и рабочим вопросам, и общественной жизни. Вы помогаете району и городу решать разноплановые задачи — от создания рабочих мест до благоустройства улиц Барнаула», — сказал депутат БГД, председатель Координационного совета предпринимателей при администрации города Юрий Ряполов, который тоже присутствовал на встрече.

Совет руководителей Железнодорожного района / Фото предоставлено Советом

А Виктор Мещеряков отметил, что Совет руководителей — самая важная форма взаимодействия власти и реального сектора экономики. Эффективная совместная работа Совета и органов местного самоуправления приводит к развитию района во всех сферах.

Бессменным председателем Совета является руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член правления Союза промышленников Алтайского края Сергей Ферапонтов. Активный участник общественной и благотворительной жизни города, все 25 лет он консолидирует общие силы Совета на выполнение задач по развитию района.

«Наш Совет объединяет инициативных, неравнодушных к судьбе родного района и города людей, возглавляющих его передовые предприятия и учреждения. Хочу поблагодарить каждого из членов Совета за совместную конструктивную работу, профессионализм и готовность проявить участие, когда это необходимо. История нашего объединения показывает, что, сплотив усилия, мы способны решать насущные задачи и добиваться реальных результатов — на благо процветания Железнодорожного района и городской экономики в целом», — сказал Сергей Ферапонтов.

Сергей Ферапонтов, председатель Совета руководителей Железнодорожного района / Фото: предоставлено Советом

Совет был образован в 1997 году. Тогда в Железнодорожном районе Барнаула действовали Совет директоров и Совет предпринимателей, которые преобразовали в единый Совет руководителей.

Объединение было создано как работающий инструмент для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, бизнеса и социальных учреждений. Одна из главных целей Совета — совместное решение актуальных социально-экономических задач района.

За годы работы Совета было сделано немало: предприятия проводили благоустройство района и города, участвовали в организации и проведении городских мероприятий, занимались благотворительной деятельностью (помогали ветеранам и участникам боевых действий, оказывали материальную поддержку талантливым детям, брали шефство над школами и детскими домами).

Одним из крупных совместных проектов, воплощённых членами Совета, стало строительство хоккейной коробки во дворе домов по проспекту Ленина, 75. В 2011 году с предложением её обустройства выступили администрация Железнодорожного района и тренер детской любительской хоккейной команды «Крейсер Варяг» Владимир Чернаков. 26 организаций, входящих на тот момент в Совет руководителей района, профинансировали возведение коробки. На её строительство было потрачено свыше 2 млн рублей. Уже более десяти лет там тренируются юные хоккеисты.