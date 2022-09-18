Промышленный парк за 500 млн рублей открыли в Алтайском крае

17 сентября в День города в Рубцовске открыли новый технопарк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Технопарк появился на территории бывшего Алтайского завода автотракторного электрооборудования, а общая его площадь составляет 2,3 га.

На территории парка разместятся пять резидентов. Их предполагаемая выручка может составить более 350 млн рублей.

«Все задачи, которые были поставлены перед созданием объекта, выполнены, в том числе открытие новых рабочих мест, появление нового устойчивого источника налоговых платежей. Самое главное — решены практические производственные задачи для обеспечения машиностроения, использования современных методов ведения высокоточного, высокотехнологичного производства здесь в Рубцовске», — сказал на открытии губернатор Виктор Томенко.

На создание технопарка было направлено 599 млн рублей, а объём внебюджетных средств превысил 220 млн рублей.

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что в рамках нацпроекта в 2019-2021 годах из федерального бюджета 32 регионам предоставлено более 13 млрд — на развитие 42 проектов парков. На сегодня введены в эксплуатацию 38.