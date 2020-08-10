"Протесты, задержания. Где же 80% поддержки?" Соцсети о выборах президента Беларуси

Основной день голосования в республике перетек в массовые протесты и столкновения с милицией

10 августа 2020, 12:15, Екатерина Смолихина

Массовыми беспорядками, введением военной техники и отключением интернета закончился день президентских выборов в Беларуси 9 августа. На улицы люди вышли после окончания голосования и первых результатов. Жесткие стычки с правоохранителями привели к десяткам пострадавшим. Многие оказались не согласны с победой Александра Лукашенко и "нарисованными цифрами". В соцсетях не могли не поиронизировать над всем, что происходит сейчас в братской республике. 

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