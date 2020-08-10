"Протесты, задержания. Где же 80% поддержки?" Соцсети о выборах президента Беларуси
Основной день голосования в республике перетек в массовые протесты и столкновения с милицией
Массовыми беспорядками, введением военной техники и отключением интернета закончился день президентских выборов в Беларуси 9 августа. На улицы люди вышли после окончания голосования и первых результатов. Жесткие стычки с правоохранителями привели к десяткам пострадавшим. Многие оказались не согласны с победой Александра Лукашенко и "нарисованными цифрами". В соцсетях не могли не поиронизировать над всем, что происходит сейчас в братской республике.
в городе военная техника, интернет уже начинает сильно галюнить, некоторые сервисы и вовсе не открываются— whoяблоко❤️✊🏽✌🏼 (@_tomato_hater) August 9, 2020
🤩🤩выборы🤩🤩
Агитация сегодня запрещена, поэтому не буду вам говорить за кого я проголосовал на выборах президентки Беларуси— Чилик 97% (@Chilikto) August 9, 2020
Однажды Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого:— Артём Дерягин (@DerArto) August 9, 2020
Лукашенко - 79,7%
жиза pic.twitter.com/DqEwL7Jf5L— вялiзны каларадскi жук (@beta_juiletta) August 9, 2020
Лукашенко, утверждающий, что у него 82%— хильдегунст абрамчик (@JuliaPingvy) August 9, 2020
🤝
Я, пишущая в резюме, что у меня превосходный уровень английского
план такой: тихановская побеждает на выборах, потом россия входит в состав беларуси— mkuvsh (@mkuvsh) August 9, 2020
Правильно писать не "Белоруссия", а "Россия через 4 года"— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) August 9, 2020
Ведущие математики Беларуси до последней минуты объясняли Лукашенко, что в 104,75% точно никто не поверит pic.twitter.com/MIkkOGNAUt— Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 9, 2020
я сейчас в таком возрасте когда девочки хотят только одного - проснуться, а президент не Лукашенко— whoяблоко❤️✊🏽✌🏼 (@_tomato_hater) August 8, 2020
Не могу понять, на улицах столько народу и ни одного сторонника Лукашенко, кроме полиции. Где же 86% поддержки?— Mikhail Svetov (@msvetov) August 9, 2020
Представляю как Лукашенко жалеет сейчас об идее допустить Тихановскую до выборов. "Всего лишь жена посаженного кандидата, ну что тут может пойти не так"— Георгий Албуров (@alburov) August 9, 2020
Лукашенко вводит в город технику для разгона протестов.— Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 9, 2020
Понятно, что человек, уверенный в своей победе, на честных выборах и обладающий поддержкой народа, делать бы это не стал. pic.twitter.com/Q37aR6XSIa
Я кажется знаю, кто считал голоса за Лукашенко...#ЖывеБеларусь pic.twitter.com/m2SIGw8eb4— insomnie (@PrAdEd25) August 9, 2020
ЭТО САМЫЙ ШИКАРНЫЙ МЕМ С ЛУКАШЕНКО КОТОРЫЙ МОГЛИ КИНУТЬ ВО ФЛУД pic.twitter.com/5YbsMXMMqc— чудовище с васильевского острова (@JingleoNero) August 9, 2020