"Протесты, задержания. Где же 80% поддержки?" Соцсети о выборах президента Беларуси

Массовыми беспорядками, введением военной техники и отключением интернета закончился день президентских выборов в Беларуси 9 августа. На улицы люди вышли после окончания голосования и первых результатов. Жесткие стычки с правоохранителями привели к десяткам пострадавшим. Многие оказались не согласны с победой Александра Лукашенко и "нарисованными цифрами". В соцсетях не могли не поиронизировать над всем, что происходит сейчас в братской республике.

в городе военная техника, интернет уже начинает сильно галюнить, некоторые сервисы и вовсе не открываются



🤩🤩выборы🤩🤩 — whoяблоко❤️✊🏽✌🏼 (@_tomato_hater) August 9, 2020

Агитация сегодня запрещена, поэтому не буду вам говорить за кого я проголосовал на выборах президентки Беларуси — Чилик 97% (@Chilikto) August 9, 2020

Однажды Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого:



Лукашенко - 79,7% — Артём Дерягин (@DerArto) August 9, 2020

Лукашенко, утверждающий, что у него 82%

🤝

Я, пишущая в резюме, что у меня превосходный уровень английского — хильдегунст абрамчик (@JuliaPingvy) August 9, 2020

план такой: тихановская побеждает на выборах, потом россия входит в состав беларуси — mkuvsh (@mkuvsh) August 9, 2020

Правильно писать не "Белоруссия", а "Россия через 4 года" — Руслан Усачев (@RuslanUsachev) August 9, 2020

Ведущие математики Беларуси до последней минуты объясняли Лукашенко, что в 104,75% точно никто не поверит pic.twitter.com/MIkkOGNAUt — Усы Пескова (@Sandy_mustache) August 9, 2020

я сейчас в таком возрасте когда девочки хотят только одного - проснуться, а президент не Лукашенко — whoяблоко❤️✊🏽✌🏼 (@_tomato_hater) August 8, 2020

Не могу понять, на улицах столько народу и ни одного сторонника Лукашенко, кроме полиции. Где же 86% поддержки? — Mikhail Svetov (@msvetov) August 9, 2020

Представляю как Лукашенко жалеет сейчас об идее допустить Тихановскую до выборов. "Всего лишь жена посаженного кандидата, ну что тут может пойти не так" — Георгий Албуров (@alburov) August 9, 2020

Лукашенко вводит в город технику для разгона протестов.

Понятно, что человек, уверенный в своей победе, на честных выборах и обладающий поддержкой народа, делать бы это не стал. pic.twitter.com/Q37aR6XSIa — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) August 9, 2020