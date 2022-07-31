Проверка на проверке. Как организованы перевозки детей в Алтайском крае

За месяц в Алтайском крае произошло два эпизода, связанных с перевозками детей. Так, 20 июля на трассе опрокинулся автобус, пассажирами которого были 30 воспитанников краевой школы олимпийского резерва. Пятеро из них получили травмы. По словам одного из родителей, всё могло закончиться и хуже, если бы одна из сопровождающих не заставила ребят пристегнуть ремни безопасности. Второй случай произошел 24 июля. В паблике «Барнаул 22» сообщили, что детей ихз краевой столицы в лагерь в селе Ая дважды пытались отправить на неисправных автобусах. В ситуацию вмешались сотрудники ГИБДД и запретили выезд. Amic.ru выяснил, как организованы перевозки детей в Алтайском крае, и насколько они безопасны.

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Кто обеспечивает безопасность?

Безопасность автобусов, которые перевозят детей, обеспечивает ГИБДД, которое проверяет каждую такую машину перед рейсом. Если есть неполадки, автобус просто не допускают к поездке, объясняет начальник отдела пропаганды барнаульского ГИБДД Геннадий Кузнецов.

«Инспекторы осматривают все автобусы. Если едет не более двух машин, то организаторы высылают нам уведомление специального образца. На место отправляется наш экипаж, он осматривают всю документацию, сам автобус, состояние водителя. Решают, допустить или не допустить этот автобус к перевозке. Пакет документов собирается, всё это тщательно проверяется», — отмечает Геннадий Кузнецов.

По словам исполнительного директора Ассоциации пассажирских перевозчиков Николая Долженко, у ГИБДД есть отлаженный механизм проверки детских перевозок, и он работает. Поэтому проверки помогают избежать большого числа аварий с детьми.

Дети / Фото: amic.ru

Как должны быть организованы перевозки?

Перевозку детей в России регулирует постановление правительства от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами». По нему, если автобусов два, их проверяет ГИБДД. А если их три, то инспекция после проверки уже сопровождает автобусы.

Уведомить о поездке организатор должен не позднее 48 часов до выезда автобуса в другой город и максимум за сутки до отправления в пригород или в пределах города.

Если путь занимает более четырёх часов, в группу не включаются дети до семи лет. В каждом автобусе должен быть хотя бы один сопровождающий из организации, которая заказывает перевозку. Если группа более 20 человек, то ответственных должно быть столько, сколько дверей для высадки детей. При поездке, превышающей 12 часов, в салоне должен быть ещё и один медработник.

Автобус должен быть оборудован ремнями безопасности. Во время движения пассажиры обязаны пристегнуться. Ремни должны быть правильно отрегулированы. Этот момент контролируют сопровождающие.

Во время движения автобуса должен быть включен маячок жёлтого или оранжевого цвета. Обычно он устанавливается на крыше машины.

Управлять автобусом могут только водители, имеющие права категории «D». Причем стаж вождения — как минимум год за последние два года. При этом за это время водитель не должен лишаться прав и привлекаться к административному аресту за нарушения ПДД.

Перевозки детей / Фото: amic.ru

Как организуют поездки школы?

Руководство школ договаривается с компаниями, которые имеют право перевозить детей. Подписывается договор, в котором прописаны ответственности сторон, требования безопасности и другие условия, рассказывает директор гимназии № 40 Александр Овсиевский.

«Мы с туристической фирмой поддерживаем постоянные отношения. У нас школьники ездят в Белокуриху, в Бийск, иногда на Лебединое озеро. Организует это в основном одна фирма. С ними едет учитель, даже два учителя. Они смотрят за безопасностью учеников, чтобы все они были пристёгнуты», — объясняет директор.

Порой сопровождающим помогают и родители, но ответственными их назначить нельзя. Поэтому заменить сопровождающих педагогов не могут, говорит Овсиевский.

Перед отправлением школа сообщает о поездке в ГИБДД, и инспекторы проверяют автобусы до отправления. По словам Александра Овсиевского, сотрудники ГИБДД «всегда добросовестно выполняют свои обязанности» и хорошо проверяют автобусы, поэтому за безопасность учеников в школе не переживают.

Какое наказание за нарушение правил перевозки детей?

За нарушение правил организованной перевозки детей на водителя по статье 12.23 КоАП РФ налагают штраф три тысячи рублей, на должностных лиц — 25 тысяч рублей, а на юрлиц — 100 тысяч рублей.

Если водитель нарушил правила во время движения ночью, то он должен будет выплатить пять тысяч рублей штрафа, либо же его лишат прав на срок от четырёх до шести месяцев. Юрлицо штрафуют на 200 тысяч рублей, а должностное — на 50 тысяч рублей.

ДПС / Фото: amic.ru

Насколько соблюдают эти требования?

Требования ГИБДД к состоянию машин и к перевозкам детей жёсткие, отмечают перевозчики. Например, бизнесмен Антон Еньшин, который сейчас владеет 41 барнаульским маршрутом, рассказал, что отказывался браться за перевозки детей, потому что «нужно согласовывать каждый шаг с ГИБДД» и получать много разрешительных документов на такие перевозки.

В компании «Автотур» amic.ru заверили, что ГИБДД тщательно проверяют транспортные средства, которые перевозят детей. Но при этом отметили, что часто безопасность перевозок зависит от того, насколько компания обеспечена финансами. Чем богаче перевозчик — тем безопаснее будет поездка.

«Бедная компания не может быть безопасной, потому что экономит на всём. Цены на запчасти сейчас растут. Колёса стоили в районе 20 тысяч, сейчас меньше 35-40 тысяч за колёсо на „Сетру“ какую-нибудь вы не купите. Молчу про „расходники“. Если замена масла стоила 12 тысяч рублей, сейчас меньше чем 35 тысяч вы этого не сделаете. Если нет денег, придётся экономить, а это влияет на качество услуг», — объясняют в компании.

Ответственность за состояние техники несёт механик. И он в компаниях должен быть с профильным образованием. Это требование перевозчики в Алтайском крае чаще всего соблюдают, говорят в фирме. При этом в компании подчеркивают: для хорошего перевозчика нет разницы, детей они перевозят или взрослых. Безопасность нужно обеспечить всем.

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