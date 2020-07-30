Психолог рассказала, как легко похудеть и при этом сэкономить

Еда, которую вы берете на работу из дома, позволит не только прилично сэкономить, но и похудеть. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала психолог Варвара Зародина.

По ее словам, если человек на работе съел ту еду, которую взял с собой заранее, то после он не станет докупать другие продукты на перекус, а в компании коллег ограничится чашкой кофе. Кроме того, считает специалист, ланч-боксы позволяют брать с собой комплексный обед, это поможет правильно питаться без вреда для фигуры.

"Когда человек это съедает, то он съедает ровно то, что запланировал и не более. И это хорошо", – сказала Зародина.