Психологи выявили 10 качеств, которыми должен обладать идеальный мужчина

Каждая женщина мечтает видеть рядом с собой идеального мужчину, который будет ухаживать за ней, оберегать и заботиться. Однако, идеал – понятие субъективное, но некоторые черты мужского характера однозначно привлекают всех женщин на планете. Психологи смогли выявить эти качества и составить психологический портрет идеального мужчины.

Ум

Идеальный мужчина должен быть умным и постоянно развивающимся. Большинство женщин отдаст предпочтение перспективному партнеру, нежели успешному в моменте. При этом важно, чтобы мужчина умел признаваться в том, что он чего-то не знает или в чем-то не прав, ведь только так можно постоянно развиваться и узнавать что-то новое.

Эмпатия

Женщине нужен партнер, который не испугается дать волю эмоциям и сможет поставить себя на ее место. Умение сопереживать, разделять эмоции и чувства, а также быть внимательным к своему партнеру очень ценится в представителях сильного пола.

Женственность

Не самое очевидное, но одно из самых важных качеств идеального мужчины, несмотря на то, что общество продолжает требовать от него соблюдать каноны маскулинности. Умение проявлять доброту, мягкость и нежность в отношениях – полезный навык. Образное описание идеального партнера для женщины можно сформулировать как: жесткий лидер в делах, но нежный партнер в отношениях.

Ответственность

Глава семьи не должен бояться брать на себя ответственность не только за свои поступки, но и за будущее его близких людей. Если мужчина не способен на это – женщина быстро потеряет доверие к нему, а такие отношения не живут долго.

Честность

Еще один элемент, без которого любые отношения обречены на провал. Но честным нужно быть не только с окружающими и своим партнером. Мужчина должен уметь быть честным с самим собой. Уметь признавать свои ошибки и не прятаться от их последствий.

Чувство юмора

Классическое качество идеального партнера. Здесь все просто – человек с чувством юмора всегда с легкостью сможет отвлечь свою половинку от бытовых переживаний и сгладить напряженную атмосферу. В условиях постоянного стресса, в котором сейчас живет большинство людей, это умение незаменимо.

Умение быть привлекательным

Это целый комплекс качеств, которые сводятся к тому, что в любой компании мужчина должен быть желанным. Сюда входит харизма, общительность, опрятность, хорошие манеры и прочие качества, которые способствуют установлению коммуникаций между людьми. Осознание того, что желанный многими мужчина достался именно ей, стимулирует женщину к саморазвитию.

Самодостаточность

Идеальный мужчина не зависит ни от кого. Как морально, так и материально. И речь здесь идет не о меркантильности, а о создании комфортных условий для развития семьи, роста детей и обеспечении элементарных бытовых потребностей. Таких трудностей в семье быть не должно.

Целеустремленность

Вижу цель – не вижу препятствий. Такой должна быть идеология идеального мужчины. Закрепляя желание силой воли он до конца идет к поставленной цели и никогда не бросает начатое на половине пути. Сказал – сделал – простой способ быть героем для своего партнера.

Активность

Ну а кому нравятся лежебоки, единственное наследие которых – пролежни на старом диване? Активный мужчина всегда привлекает людей. Он общителен, эрудирован и обладает огромным запасом энергии, который с радостью делится с окружающими. Однако стоит помнить, что излишняя активность или суетливость женщин, наоборот, отталкивает.