Птица попала в двигатель пассажирского самолета при посадке в Томске

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Птица попала в двигатель пассажирского самолета Airbus A321 компании "Аэрофлот" при посадке в Томске, сообщает ТАСС.

Для того чтобы осмотреть двигатель, приедут авиатехники из Москвы. Поэтому принято решение, что обратный вылет произойдет через сутки. Всем пассажирам предложили горячую еду, а примерно 70-80 человек будут ожидать вылет в гостинице.