Пугачёва рассказала о том, почему она уезжала из России

Российская поп-певица Алла Пугачёва рассказала о том, для чего она улетала из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Концертный директор Пугачёвой рассказал о том, что на данный момент примадонна не планирует проводить концерты в России.

Сама певица выразила сожаление в связи с окончанием отпуска, а также рассказала, что из России она улетала для того, чтобы пройти лечение. От чего именно она лечилась, Пугачёва не уточнила.

Напомним, что в конце февраля Алла Пугачёва и Максим Галкин уехали с детьми в Израиль.

Накануне в СМИ появилась видео, на котором певица рассказала, что она уже давно вернулась в Россию.