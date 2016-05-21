Пушков считает, что руководство WADA нужно отправить в отставку

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После того, как ряд российских спортсменов оправдали после скандала с мельдонием руководству Всемирного антидопингового агентства (WADA) нужно уйти в отставку, приводит "РБК" слова председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Пушкова.

"Ефимову и ряд российских спортсменов оправдали после скандала с мельдонием. Это означает, что WADA ответственна за скандал и должна сменить руководство. По всем нормам, руководство WADA должно быть отправлено в отставку — за ущерб репутации наших спортсменов, нарушение их прав и некомпетентность", — написал он в своем Twitter.

Как сообщалось ранее, Международная федерация плавания (FINA) сняла временное отстранение от соревнований со спортсменки Юлии Ефимовой, которую ранее уличили в употреблении запрещенного вещества мельдоний. Также будет решаться вопрос об ее участие на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.