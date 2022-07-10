Пушков заявил, что Запад переоценивает свои возможности по поддержке Украины

Страны Запада переоценивают свои возможности по поддержке Украины, заявил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Давая обещания Украине поддерживать её „столько, сколько потребуется“, западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — написал он.

Он также добавил, что ещё недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 7 июля объявивший об отставке, говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов».

«Но это не более чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется», — подытожил политик.

Ранее президент России Владимир Путин предложил странам Запада победить Россию на поле боя.