Пушков заявил, что Запад переоценивает свои возможности по поддержке Украины
Сенатор считает, что объявивший об отставке британский премьер Борис Джонсон «в одиночестве не останется»
10 июля 2022, 13:15, Никита Черников
Страны Запада переоценивают свои возможности по поддержке Украины, заявил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
«Давая обещания Украине поддерживать её „столько, сколько потребуется“, западные лидеры, возможно, делают это в погоне за внешним эффектом, не вполне трезво оценивая, сколько в действительности они способны оказывать такую поддержку и нести бремя собственных санкций в ущерб интересам и нуждам своих стран», — написал он.
Он также добавил, что ещё недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, 7 июля объявивший об отставке, говорил о «конце вечеринки для российских углеводородов».
«Но это не более чем предположение, а вот для самого Джонсона политическая вечеринка и впрямь завершилась. Полагаю, в одиночестве он не останется», — подытожил политик.
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