Путь барнаульской воды. Школьники и студенты увидели работу водоканала

Для студентов архитектурно-строительного колледжа и семиклассников школы № 125 сотрудники «Росводоканал Барнаул» провели экскурсии на очистные сооружения речной воды. О том, какой путь проходит вода от реки до кранов в квартирах, а также о модернизации, которую проводят в компании, ребятам рассказал инженер-технолог барнаульского водоканала Александр Вышегородский.

«97% объёма воды, используемой для водоснабжения Барнаула, осуществляется из реки Оби. Остальные 3% — вода из скважин. На очистные сооружения как раз и поступает вода из реки. Здесь она проходит все этапы подготовки, а после контроля её качества отправляется в дома барнаульцев», — рассказал инженер.

Учащиеся посетили помещения фильтров и отстойников и своими глазами увидели два важных этапа водоподготовки.

«Раньше воду очищали жидким хлором, однако в 2019 году мы перешли на более современный и безопасный для окружающей среды и сотрудников предприятия метод — теперь мы получаем хлор из поваренной соли методом мембранного электролиза», — добавил Александр Вышегородский.

Инженер подчеркнул, что процесс очистки круглосуточно контролирует лаборатория водоканала, поэтому даже в период паводка вода в кране чистая и безопасная.

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