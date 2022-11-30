«Свой путь к вершине начни на «Шинном». Что предлагает своим сотрудникам компания NORTEC

Компания NORTEC входит в пятёрку лидеров по производству и продаже шин на территории России, занимает первое место в стране по объёму выпуска сельскохозяйственных и индустриальных шин, четвёртое место по выпуску легкогрузовых и грузовых шин, авиационных шин гражданского назначения, шин военного и двойного назначения. Здесь «обуваются» МиГ, Ту, Ил, Як, Ан. И это большое и серьёзное предприятие набирает сотрудников.

«NORTEC — компания с огромным багажом знаний, опыта, труда и собственных инвестиций (в неё ежегодно вкладывают большие средства в обновление оборудования, совершенствование технологий и обучение персонала). NORTEC активно развивается и стремится обеспечить весь российский рынок — выпускает всё новые и новые шины. А потому компании нужно ещё больше умных, целеустремленных сотрудников, готовых добросовестно трудиться за достойную заработную плату», — отметили на заводе.

Сейчас предприятие приглашает специалистов на вакансии слесаря-ремонтника, электромонтёра, электрогазосварщика, рабочих с обучением, кладовщиков, грузчиков, уборщиков и др. Они получат не только достойный соцпакет, но и возможность самореализации и карьерного роста. Здесь развиты программы профессионального обучения, благодаря которым можно с нуля освоить высокотехнологические и высокооплачиваемые профессии, повысить квалификацию или получить вторую специальность и обеспечить себе дополнительный доход.

Новый сотрудник проходит обучение по профессии и будущей квалификации.

«После того как сотрудник принят на работу, начинается адаптация — очень важный этап, включающий в себя знакомство с руководством, коллективом, со своими функциональными обязанностями, с внутренним трудовым порядком. Как правило, на этом этапе за новичком закрепляют наставника, который помогает разобраться в процессах, передаёт свои знания, умения и навыки по конкретной профессии», — объясняют в NORTEC.

Предприятие регулярно проводит внутреннее корпоративное обучение с привлечением тренеров из вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, а также из учебно-методического центра Союза промышленников Алтайского края. Или направляет в сторонние учебные заведения, в президентскую и губернаторскую программы повышения квалификации — с перспективой должностного роста и формированием кадрового резерва.

NORTEC — предприятие оборонной промышленности, входящее в список ОПК. Для своевременного выполнения оборонзаказа, сотрудникам предприятия предоставляется отсрочка от частичной мобилизации.

В NORTEC подчёркивают, что многие из руководителей (директора компании, начальники цехов) начинали свою трудовую карьеру с освоения азов основных профессий шинного производства, и это не исключение, а закономерность грамотной кадровой политики компании.

Каждый год здесь проводят корпоративные мероприятия: Новый год, День химика, чествование ветеранов, а также детские праздники. Дети работников получают подарки к Новому году, а сами сотрудники в день свадьбы — аренду лимузина за счёт работодателя.

Фото: NORTEC

Предприятие стимулирует добросовестный труд и личную инициативу работников, награждая лучших по предусмотренной системе поощрений компании. Сотрудники могут претендовать на присвоение званий «Ветеран труда предприятия», «Лучший по профессии», размещение на Доске почёта, получение «Хрустальной шины» и «Сертификата признания», внешних правительственных наград, ценных призов и, конечно, денежных вознаграждений. Для лучших сотрудников формируют наградную историю для присвоения звания «Ветеран Алтайского края», получение которого даёт льготы.

Работники знают, чем живёт предприятие. Здесь ежемесячно выпускают корпоративную газету, в соцсетях и на сайте предприятия рассказывают главные новости.

Высокая белая заработная плата, предоставление общежития иногородним — ещё два важных достоинства работы на предприятии.

Узнать подробнее о соцпакете, графике, возможностях обучения и актуальных вакансиях можно по телефонам: 8(3852)20-03-61 или 8-963-570-15-77.

Предприятие находится по адресу: пр. Космонавтов, 12/9.

ООО «Нортек»