Путешественник рассказал о ситуации на границе Алтая и Монголии

Житель Ульяновска Алексей Мараховец, который долгое время путешествовал на автомобиле и заезжал в Монголию, рассказал о том, как обстоят дела на границе Монголии и России в Республике Алтай.

По словам мужчины, сейчас на границе всё спокойно, а на выезд из России стояли только четыре фуры. Сотрудник, работающий на таможне, сказал, что обстановка на пограничном пункте успокоилась уже несколько дней назад.

Как сообщает информационный портал «Ульяновск», поток желающих снизился и на других участках границах.

На АПП «Михайловка» в Алтайском крае нет большого потока желающих выехать в Казахстан, как и на пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии, на котором ещё несколько дней назад существовал риск гуманитарной катастрофы из-за количества людей, пытающихся уехать в Грузию.

Напомним, что после объявления о частичной мобилизации множество людей захотели выехать из России, из-за чего на пограничных пунктах собрались огромные пробки.