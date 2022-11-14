Путин 14 ноября проведёт встречу с губернатором Алтайского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 14 ноября, пообщается с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что часть встречи будет открытой.

«Среди встреч у него будет общение с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. И её мы приоткроем, там будет открытая часть», — указал Песков.

Напомним, до этого личная встреча Путина и Томенко состоялась в 2018 году, когда президент пообщался с временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края.

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