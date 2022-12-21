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Путин: 150 тысяч мобилизованных находятся в зоне боевых действий

Вместе с тем президент подчеркнул, что мобилизация выявила проблемы и в России необходимо провести модернизацию системы военкоматов

21 декабря 2022, 19:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках мобилизации в ряды Вооружённых сил РФ были призваны 300 тысяч человек. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.

Путин рассказал, что 150 тысяч из них сейчас проходят подготовку на полигонах, а другая половина находится в зоне боевых действий. Такое количество он назвал достаточным резервом для продолжения ведения спецоперации на Украине.

Вместе с тем президент подчеркнул, что мобилизация выявила проблемы и в России необходимо провести модернизацию системы военкоматов.

Напомним, что частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября до 31 октября — тогда президент России Владимир Путин объявил о её завершении. В Минобороны подчёркивали, что все мероприятия, осуществляемые в рамках мобилизации, были прекращены.

Комментарии 5

  • А куда 150 тыщь профисианальнвх военных делось?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Военный преступник и убийца.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Умора.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • 150 тысяч мобилизованных находятся в зоне боевых действий --- это что то изменило?
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Не понял вначале говорил что 77000,теперь 150 000. Что то резервы тают а сдвигов ни каких.
    22 декабря, Гость   Ответить
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