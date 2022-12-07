Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам с января

Президент России Владимир Путин заявил, что с января в РФ назначат дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Совета по правам человека, пишет РИА Новости.

«Надо сейчас, не откладывая в долгий ящик, предпринимать какие-то шаги, направленные на то, чтобы поддержать медиков. И в этой связи я поручил правительству подготовить соответствующие предложения... С января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи — от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от того, чем занимается медицинский работник, какую должность занимает, какие функции выполняет», — сказал президент.

Путин добавил, что просил правительство организовать работу таким образом, чтобы эти выплаты начали начислять прямо с 1 января следующего года.