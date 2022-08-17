Путин: бороться с алкоголизмом надо не запретами, а пропагандой ЗОЖ

Президент России Владимир Путин заявил, что при борьбе с алкоголизмом в России нужно активнее пропагандировать здоровый образ жизни. Как сообщает ТАСС, на встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым глава государства заявил, что «нельзя ничего запрещать» или излишне поднимать цены на алкоголь.

Президент обратил внимание, что показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в регионе в прошлом году составил 122,6 случая на 100 тыс. граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза.

Глава государства заявил, что при борьбе «нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъёмом цен, акцизов и так далее», а к самой проблеме не стоит относиться как к второстепенной.

«Нужно всё-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни. Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут», — сказал Путин.

Он добавил, что одной пропаганды недостаточно и в стране нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом.