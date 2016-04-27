Путин: cбои в ракетной отрасли требуют своевременной реакции

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседании госкомиссии, рассматривающей причины переноса пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный", раскритиковал халатный подход к работе в ракетной отрасли страны.

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"Если это (сбои) связано с разгильдяйством, с недостаточным контролем над важными процессами, я хочу понять, посмотреть как идет разбор полетов в таких случаях", - цитирует главу государства в среду, 27 апреля, ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в заседании приняли участие глава администрации Президента Сергей Иванов, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров.

Путин также подчеркнул, что его сегодняшняя поездка на "Восточный" имела целью убедиться в том, что строительство космодрома достигло нормативных параметров.

"Россия остается лидером по количеству пусков - это хорошо, но то, что мы сталкиваемся с большим количеством сбоев - это плохо и должна быть своевременная реакция", - сказал президент.

Также глава государства указал, что сбой пуска с "Восточного" связан с ракетным комплексом, а не состоянием космодрома.

В пресс-службе Кремля добавляют, что запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", запланированный на 27 апреля, отложен в связи со сбоями в работе автоматизированной системы управления. Резервной датой старта ракеты-носителя пока значится 28 апреля.