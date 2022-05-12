Путин допустил, что в 2022 году в России соберут рекордный урожай зерна

Урожай зерновых в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы, что может стать рекордом за всю историю России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщает РИА Новости.

«Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков», — подчеркнул президент.