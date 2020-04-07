Путин готов пересмотреть число нерабочих дней в апреле

Президент России Владимир Путин заявил, что не исключает пересмотра количества нерабочих дней в апреле, сообщает РИА "Новости". Глава государства во время совещания призвал коллег оценить ближайшие перспективы по борьбе с инфекцией.

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Прочее Путин одобрил отмену выходного месяца в регионах, где нет COVID-19

Особый интерес он выразил к мнению экспертного сообщества. В частности, российский лидер пожелал ознакомиться с мнением глав научных исследовательских центров и медицинских университетов.

Как ранее писал amic.ru, Путин уточнил, что решение о выходном месяце может быть изменено региональными властями, если у них наблюдается благоприятная ситуация и региону не грозит массовое распространение коронавируса.

Российский лидер признал, что экономика страны в настоящее время находится в "сложном положении". Поэтому он предостерег власти от решений, которые "подрывают экономическую деятельность".