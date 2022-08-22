Путин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно российского журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной, убитой 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества „Царьград Медиа“, город Москва (посмертно)», — говорится в тексте указа.

Напомним, 20 августа около 21:00 в Одинцовском городском округе в районе посёлка Большие Вяземы взорвался автомобиль, в котором находилась дочь российского общественного деятеля Александра Дугина, Дарья. Журналистка погибла на месте, а её отец, который ехал рядом в другом автомобиле, оказался в больнице.

22 августа ФСБ сообщила, что раскрыло убийство Дугиной. Правоохранители выяснили, что убийство Дарьи подготовили украинские спецслужбы, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Рассказываем, что известно о женщине.