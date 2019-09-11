Путин назначил экс-руководителя алтайского СК главой хабаровского ведомства
Пока что Долгалев на сайте управления указан как исполняющий обязанности руководителя
Президент России Владимир Путин назначил бывшего руководителя СУ СК по Алтайскому краю Евгения Долгалева руководителем аналогичного ведомства в Хабаровском крае, пишет "Хабаровский край сегодня".
Указом № 424 от 7 сентября 2019 года Путин произвел ряд кадровых перестановок в надзорных и правоохранительных структурах сразу нескольких регионов. В Хабаровском крае этим указом Долгалев назначен на пять лет главой регионального СК.
Официальный документ будет опубликован на портале правовой информации в ближайшее время. Пока что Долгалев на сайте управления указан как исполняющий обязанности руководителя.
Он приступил к работе в Хабаровском крае в сентябре 2018 года. Алтайский Следком Долгалев возглавлял с августа 2012 года: изначально срок его полномочий составлял два года, затем был продлен еще на пять лет. Таким образом, официально срок полномочий Долгалева на Алтае должен был истечь 8 августа 2019 года.
Новым главным следователем Алтайского края стал генерал-майор юстиции Андрей Хвостов.
Любопытно, что в 2018 году в Хабаровский край перебрался еще один силовик с Алтая – замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по региону Дмитрий Ильичев. Он получил назначение на пост начальника УМВД по краю.