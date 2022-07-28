Путин назначил Горемыкина заместителем главы Минобороны
В апреле Горемыкин вручал госнаграды раненым российским военнослужащим
28 июля 2022, 20:59
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Виктора Горемыкина начальником главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ. Соответствующий документ опубликовали на Официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что в апреле Горемыкин вручал госнаграды раненым российским военнослужащим, пострадавшим при проведении специальной военной операции по защите Донбасса.
Виктор Горемыкин в 1980 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 1994 Академию Федеральной службы контрразведки РФ, а в 2001 Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.
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