Путин назвал число призванных россиян с начала частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин заявил, что 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч уже призваны в армию в рамках частичной мобилизации. Как сообщает РИА Новости, глава государства утверждает, что мобилизационные мероприятия завершатся в течение двух недель.

«Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», — заявил президент.

Глава государства также добавил, что не получал предложений от Минобороны об увеличении числа мобилизованных.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учётную специальность.