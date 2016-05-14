Путин назвал российское телевидение "правдивым и содержательным"

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Президент РФ Владимир Путин считает, что информационные программы на российском телевидении являются правдивыми и содержательными, а также пользуются большим доверием людей, сообщает "Интерфакс".

Поздравляя коллектив Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) с 25-летием, глава государства также отметил: "Представляю, насколько сложно работать в таком постоянном режиме, постоянно печь эти информационные блины у печки".

Отмечается, что Путин посетил аппаратнуюи студию подразделения компании в Сочи в пятницу, 13 мая. По его словам, работа там кипит.

ТАСС добавляет, что также Путин поблагодарил журналистов за сложную работу, зачастую связанную с риском."Тем не менее эта работа делается, и благодаря этой работе, в значительной степени, мы преодолеваем тот информационный монополизм, который используют некоторые наши оппоненты. Я имею в виду монополию на мировые средства массовой информации", — цитирует агентство главу государства.

ВГТРК объединяет эфирные каналы "Россия 1", "Россия К" и "Россия 24", а также детский телеканал "Карусель" и свыше десятка неэфирных каналов.