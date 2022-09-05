Путин назвал Россию настоящей «страной восходящего солнца»

Настоящей «страной восходящего солнца» является Россия, поскольку самая восточная часть Чукотки расположена восточнее Японии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Восточнее Японии — Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии — российская Чукотка. Поэтому страна восходящего солнца — это Россия», — заявил глава государства.

Напомним, что сейчас президент России Владимир Путин прилетел на Камчатку, чтобы посетить экологический форум и обсудить развитие региона. В рамках поездки президент встретился с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».

Кроме того, он собирается провести большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона, а также встречу с губернатором Владимиром Солодовым.