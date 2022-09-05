Путин назвал Россию настоящей «страной восходящего солнца»
Президент отметил, что самая восточная часть Чукотки расположена восточнее Японии
5 сентября 2022, 21:24
Настоящей «страной восходящего солнца» является Россия, поскольку самая восточная часть Чукотки расположена восточнее Японии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Восточнее Японии — Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии — российская Чукотка. Поэтому страна восходящего солнца — это Россия», — заявил глава государства.
Напомним, что сейчас президент России Владимир Путин прилетел на Камчатку, чтобы посетить экологический форум и обсудить развитие региона. В рамках поездки президент встретился с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».
Кроме того, он собирается провести большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона, а также встречу с губернатором Владимиром Солодовым.
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