Путин обозначил военные приоритеты России на следующий год

Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны озвучил приоритетные вопросы для российской армии, которые нужно решить в 2019 году, сообщает пресс-служба Кремля.

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Политика Путин пригрозил агрессорам уникальными ракетами и лазерным оружием

Ведомство займется укреплением боевого потенциала стратегических ядерных сил. В будущем году состоятся серийный выпуск и поставка ракетного комплекса "Авангард". Также должно повыситься качество оперативной и боевой подготовки. ️

"Укрепление обороноспособности, безопасности России, надежная защита от внешних угроз были и остаются нашими важнейшими, ключевыми задачами. Подчеркну, их исключительную жизненную важность хорошо понимают и политические, и государственные руководители, общество, все граждане нашей страны", — отметил Путин.

Кроме того, на повестке дня совершенствование системы управления и связи, разведки, радиоэлектронной борьбы, а также цифровые технологии, искусственный интеллект, роботизация, беспилотные системы.

Путин отметил, что необходимо контролировать реализацию государственной программы вооружений. Важной задачей он назвал развитие военного сотрудничества с союзниками. В частности, по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Нельзя обойти стороной и предоставление социальных гарантий для военнослужащих, а также укрепление морального и боевого духа войск.

Выступая на коллегии, президент добавил, что в 2018 году укрепилась ядерная триада Российской Федерации. "Все виды и рода войск развивались сбалансированно, в соответствии с принятыми планами и новой Государственной программой вооружений оснащались современными образцами оружия и техники. Заметно укрепилась и ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального паритета", — подчеркнул Путин.