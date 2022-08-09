Путин обратил внимание на проблемы бедности и алкоголизма в моногородах

Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым во вторник обратил внимание на бедность и высокий уровень алкоголизма в моногородах, призвав не «лакировать» эти проблемы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, подобная ситуация — это одна из тем, которой нужно уделять особое внимание.

«От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема — это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», — заявил президент.

Путин согласился, что в одиночку главе Кировской области с этим не справиться, а потому необходимо настраивать более активное взаимодействие с федеральными органами власти.