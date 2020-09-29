Путин обратился к россиянам из-за ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и призвал соблюдать ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

Глава государства отметил, что сегодня вокруг ситуации с этой болезнью известно намного больше, чем несколько месяцев назад, и врачи уже знают, как строить профилактическую работу.

"Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений", — цитирует Путина РИА "Новости".

Российский лидер отметил, что расслабляться и терять бдительность пока нельзя, поскольку риски по-прежнему сохраняются. Он попросил помнить об этом и быть ответственными.

По последним данным, за период пандемии в России насчитали 1 159 573 случая коронавируса и 20 385 смертей.