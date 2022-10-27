Путин обвинил Запад в обострении ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин обвинил страны коллективного Запада в разжигании войны на Украине. Об этом он сказал во время выступления в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция которой доступна на официальном сайте мероприятия.

По словам главы государства, западные страны в последнее время приняли ряд шагов «на обострение» ситуации.

«Собственно говоря, они всегда играют на обострение. Ничего здесь нового уже нет: это и разжигание войны на Украине, это провокации вокруг Тайваня, дестабилизация продовольственных и энергетических рынков», — высказался глава государства.