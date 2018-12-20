Путин объяснил, почему нельзя отменить пенсионную реформу

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин уверен, что пенсионная реформа в стране связана с объективными тенденциями. Об этом он заявил, реагируя на предложение отменить реформу.

По словам главы государства, сегодня в стране количество работающих граждан уменьшается, количество неработающих — увеличивается.

"Страна вынуждена это сделать", — сказал Путин, говоря о реформе, подчеркнув, что если бы решение принималось позже, то оно было бы резким и более болезненным для общества.

"Если бы я не был убежден в том, что это неизбежно (пенсионная реформа — прим. ред.), то никогда бы не позволил этого сделать", — резюмировал президент.