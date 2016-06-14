Путин объявил внезапную проверку арсенала российской армии

Вооруженные силы России по поручению президента Владимира Путина во вторник, 14 июня, начали внезапную проверку армейских арсеналов и отдельных органов военного управления, об этом РИА Новости рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, целью мероприятия является проверка мобилизационной готовности вооруженных сил, состояния резервных формирований, запасов вооружения и военной техники.

"Для оценки боевой и мобилизационной готовности с 7 часов утра в соответствии с решением Верховного главнокомандующего вооруженными силами начата очередная внезапная проверка. Подлежат проверке ряд баз хранения вооружения и техники, а также отдельные органы военного управления", — сказал Шойгу на селекторном совещании.

Министр отметил, что в ходе проверки будет уделено особое внимание мобилизационной составляющей вооруженных сил, состоянию резервных формирований, содержащихся на хранении запасов вооружения и военной техники.

Шойгу поручил проинформировать военных атташе иностранных государств о начавшейся в ВС России внезапной проверке. Проверка продлится до 22 июня.