Путин обязал кандидатов на выборах отчитываться о покупке криптовалют

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает участников выборов раскрывать данные о покупке цифровых финансовых активов и криптовалюты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, теперь кандидаты должны отчитываться о своих доходах, а также супруги или супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по покупке криптовалют за последние три года. Однако предоставлять информацию нужно лишь в том случае, если сумма покупки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три года до сделки.

Отдельно потребуется раскрывать сведения об источниках средств на покупку криптовалюты. Само решение касается кандидатов на выборах президента России и депутатов Госдумы, а изменения также внесены в закон о формировании Совфеда, политических партий и другие.