Путин отменил верхний возрастной предел для заключения первого контракта на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежде первый контракт о прохождении военной службы могли заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет.

Закон исключает возрастной предел как для российских граждан трудоспособного возраста, так и иностранцев, при котором им предоставляется право заключить первый контракт о прохождении военной службы.

В пояснительной записке отмечалось, что для использования высокоточного оружия, вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Таковыми они становятся к 40-45 годам, показывает опыт. Изменения позволят привлечь специалистов — медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации и связи.