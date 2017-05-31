Путин – первый за 350 лет российский правитель, посетивший старообрядцев

Владимир Путин посетил обитель старообрядцев - Рогожский духовный центр, пишет "Российская газета".

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Общество Путин приложился к мощам Николая Чудотворца

Президент поздравил митрополита Московского и всея Руси Русской старообрядческой церкви Корнилия с днем ангела и подарил старинную книгу о житии святого Николая Чудотворца.

"Старообрядцев всегда отличала любовь к Отечеству, особое отношение к труду, к семье", - сказал глава государства.

Предстоятель старообрядческой церкви преподнес главе государства икону святой Троицы: "Чтобы она вас хранила, чтоб мир и любовь, которые на иконе, были и в наших душах, и в нашем государстве".

"Вы совершили, думаю, историческое событие. Впервые за историю старообрядчества, а это 350 лет, глава Русского государства посещает старообрядческий духовный центр, за что мы вам очень благодарны", - подчеркнул Корнилий.