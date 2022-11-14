Путин подписал указ, допускающий призыв в армию лиц с иностранным гражданством

Российские граждане, имеющие также иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом, теперь смогут призываться в Вооруженные силы РФ. Как сообщает ТАСС, соответствующие изменения в Положение о порядке прохождения военной службы подписал президент России Владимир Путин.

Напомним, что ранее по призыву могли служить только лица, являющиеся гражданами РФ (иностранцы могли и сохраняют сейчас возможность служить по контракту в званиях солдат, матросов, сержантов и старшин).

В новой редакции документа прохождение военной службы может осуществляться гражданами РФ, которые в том числе имеют гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, «подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».