Путин подписал указ о соцвыплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах для вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую народные республики, Украину и лиц без гражданства, прибывших на территорию РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пенсионные выплаты составят 10 тысяч рублей, единовременная выплата при рождении ребенка — 20 тысяч рублей, выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5 тысяч рублей. Ежемесячная социальная выплата инвалидам составит 10 тыс. рублей

Кроме того, согласно документу, единовременная выплата беременным женщинам назначена в размере 10 тысяч рублей, а единовременная выплата при рождении ребенка — 20 тысяч рублей. Также предусмотрена ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет (4 тыс. рублей).

Указ также предусматривает, что граждане ЛНР, ДНР и Украины вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, а также медицинского освидетельствования.

Кроме того, они вправе осуществлять трудовую деятельность в РФ без разрешения на работу или патента и без учета требований к заявленной цели визита после проведения идентификации личности по отпечаткам пальцев и после прохождения ими медицинского освидетельствования.