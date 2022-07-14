Путин подписал указ о создании движения детей и молодежи в России
Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители
14 июля 2022, 22:15, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании движения детей и молодежи в России. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Вступить в движение смогут несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.
Воспитанием участников будут заниматься взрослые наставники, которыми могут стать и родители.
Движение получит возможность иметь свою символику, а также сможет открывать собственные филиалы за рубежом.
Комментарии
Новости партнеров