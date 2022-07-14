Президент России Владимир Путин подписал указ о создании движения детей и молодежи в России. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Вступить в движение смогут несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.

Воспитанием участников будут заниматься взрослые наставники, которыми могут стать и родители.

Движение получит возможность иметь свою символику, а также сможет открывать собственные филиалы за рубежом.