Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования
Эта реформа — одна из частей проекта по созданию в России социального казначейства
15 июля 2022, 07:41, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России Фонда пенсионного и социального страхования. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Структура будет создана благодаря объединению Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС).
В правительстве уверены в том, что этот шаг позволит ускорить предоставление гражданам социальных услуг, а также сделает этот процесс удобным.
Эта реформа — одна из частей проекта по созданию в России социального казначейства. Основой его будет цифровая платформа, объединяющая все российские информационные системы в социальной сфере.
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