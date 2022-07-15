Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в России Фонда пенсионного и социального страхования. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Структура будет создана благодаря объединению Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования России (ФСС).

В правительстве уверены в том, что этот шаг позволит ускорить предоставление гражданам социальных услуг, а также сделает этот процесс удобным.

Эта реформа — одна из частей проекта по созданию в России социального казначейства. Основой его будет цифровая платформа, объединяющая все российские информационные системы в социальной сфере.