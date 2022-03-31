Путин подписал указ о выплатах для нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет

Путин подписал указ о ежемесячной выплате с 1 апреля нуждающимся семьям с детьми от 8 до 17 лет.

«Установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам <...>, постоянно проживающим на территории России, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов», — говорится в документе.

Пособие предоставляется, если ребёнок — гражданин России, постоянно проживает в стране, и размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.