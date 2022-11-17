Путин подписал указ об изменении состава СПЧ

Президент России Владимир Путин своим указом обновил состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Как сообщает РИА Новости, он исключил из него журналистов Екатерину Винокурову и Николая Сванидзе, правозащитника Игоря Каляпина, журналиста Ивана Засурского и еще нескольких членов (в связи с их смертью).

В обновленный состав СПЧ вошли:

— военкор «Комсомольской правды» Александр Коц;

— член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина;

— президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева;

— глава подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова;

— председатель правления общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Николай Иванов;

— председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников;

— сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов;

— ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Андрей Мельников;

— профессор РГПУ имени Герцена Сергей Рукшин;

— уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в «новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения».

«И в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество, являются наиболее правильным отражением гражданского общества», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, с чем связано решение обновить СПЧ.

Он также подчеркнул, что помимо изменения обстоятельств существует и постоянно происходящий процесс ротации.